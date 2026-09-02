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29. العنكبوت
العنكبوت
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29:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمّٓ
۟ۚ
الۗمّۗ
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29:2
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ٢
أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢
اَحَسِبَ
النَّاسُ
اَنْ
یُّتْرَكُوْۤا
اَنْ
یَّقُوْلُوْۤا
اٰمَنَّا
وَهُمْ
لَا
یُفْتَنُوْنَ
۟
کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا
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اسباق
تدبرات
29:3
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٣
وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٣
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
الَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ
فَلَیَعْلَمَنَّ
اللّٰهُ
الَّذِیْنَ
صَدَقُوْا
وَلَیَعْلَمَنَّ
الْكٰذِبِیْنَ
۟
ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے پس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں
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29:4
ام حسب الذين يعملون السييات ان يسبقونا ساء ما يحكمون ٤
أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٤
اَمْ
حَسِبَ
الَّذِیْنَ
یَعْمَلُوْنَ
السَّیِّاٰتِ
اَنْ
یَّسْبِقُوْنَا ؕ
سَآءَ
مَا
یَحْكُمُوْنَ
۟
کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے ؟ بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں
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29:5
من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ٥
مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَـَٔاتٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥
مَنْ
كَانَ
یَرْجُوْا
لِقَآءَ
اللّٰهِ
فَاِنَّ
اَجَلَ
اللّٰهِ
لَاٰتٍ ؕ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو (اسے یقین رکھنا چاہیے کہ) یقیناً اللہ کا معینّ کردہ وقت آکر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا ہرچیز کا علم رکھنے والا ہے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
29. العنكبوت
العنكبوت
مکڑی
سنیے
معلومات
ترجمہ
29:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمّٓ
۟ۚ
الۗمّۗ
تفاسیر
اسباق
تدبرات