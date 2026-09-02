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26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١
اَوْفُوا
الْكَیْلَ
وَلَا
تَكُوْنُوْا
مِنَ
الْمُخْسِرِیْنَ
۟ۚ
پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہوجاؤ
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26:182
وزنوا بالقسطاس المستقيم ١٨٢
وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢
وَزِنُوْا
بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِیْمِ
۟ۚ
اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ
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26:183
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ١٨٣
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣
وَلَا
تَبْخَسُوا
النَّاسَ
اَشْیَآءَهُمْ
وَلَا
تَعْثَوْا
فِی
الْاَرْضِ
مُفْسِدِیْنَ
۟ۚ
اور مت گھٹا کردیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے
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26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَاتَّقُوا
الَّذِیْ
خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی
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26:185
قالوا انما انت من المسحرين ١٨٥
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥
قَالُوْۤا
اِنَّمَاۤ
اَنْتَ
مِنَ
الْمُسَحَّرِیْنَ
۟ۙ
انہوں نے کہا کہ تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو
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26:186
وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين ١٨٦
وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ١٨٦
وَمَاۤ
اَنْتَ
اِلَّا
بَشَرٌ
مِّثْلُنَا
وَاِنْ
نَّظُنُّكَ
لَمِنَ
الْكٰذِبِیْنَ
۟ۚ
اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو
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26:187
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَاَسْقِطْ
عَلَیْنَا
كِسَفًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
اِنْ
كُنْتَ
مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ
۟ؕ
تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو
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26:188
قال ربي اعلم بما تعملون ١٨٨
قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨
قَالَ
رَبِّیْۤ
اَعْلَمُ
بِمَا
تَعْمَلُوْنَ
۟
اس ؑ نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو
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26:189
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوْهُ
فَاَخَذَهُمْ
عَذَابُ
یَوْمِ
الظُّلَّةِ ؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
عَذَابَ
یَوْمٍ
عَظِیْمٍ
۟
تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو انہیں آپکڑا سائبان والے دن کے عذاب نے یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا
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26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١
اَوْفُوا
الْكَیْلَ
وَلَا
تَكُوْنُوْا
مِنَ
الْمُخْسِرِیْنَ
۟ۚ
پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہوجاؤ
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