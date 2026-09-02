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ترجمہ
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَسْرِ
بِعِبَادِیْۤ
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟
اور ہم نے وحی کردی موسیٰ ؑ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا
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26:53
فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣
فَاَرْسَلَ
فِرْعَوْنُ
فِی
الْمَدَآىِٕنِ
حٰشِرِیْنَ
۟ۚ
تو فرعون نے تمام شہروں میں (پھر) نقیب بھیج دیے
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26:54
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
لَشِرْذِمَةٌ
قَلِیْلُوْنَ
۟ۙ
یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں
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26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَاِنَّهُمْ
لَنَا
لَغَآىِٕظُوْنَ
۟ۙ
اور بلاشبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے
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26:56
وانا لجميع حاذرون ٥٦
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ ٥٦
وَاِنَّا
لَجَمِیْعٌ
حٰذِرُوْنَ
۟ؕ
اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں
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26:57
فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧
فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧
فَاَخْرَجْنٰهُمْ
مِّنْ
جَنّٰتٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
پس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے
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26:58
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَّكُنُوْزٍ
وَّمَقَامٍ
كَرِیْمٍ
۟ۙ
اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں سے
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26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذٰلِكَ ؕ
وَاَوْرَثْنٰهَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
۟ؕ
اسی طرح ہوا۔ اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا
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26:60
فاتبعوهم مشرقين ٦٠
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
فَاَتْبَعُوْهُمْ
مُّشْرِقِیْنَ
۟
تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی
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26:61
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
تَرَآءَ
الْجَمْعٰنِ
قَالَ
اَصْحٰبُ
مُوْسٰۤی
اِنَّا
لَمُدْرَكُوْنَ
۟ۚ
پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ ؑ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے
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26:62
قال كلا ان معي ربي سيهدين ٦٢
قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٦٢
قَالَ
كَلَّا ۚ
اِنَّ
مَعِیَ
رَبِّیْ
سَیَهْدِیْنِ
۟
موسیٰ ؑ ٰ نے کہا : ہرگز نہیں ! یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا
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26:63
فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ٦٣
فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍۢ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٦٣
فَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنِ
اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ
الْبَحْرَ ؕ
فَانْفَلَقَ
فَكَانَ
كُلُّ
فِرْقٍ
كَالطَّوْدِ
الْعَظِیْمِ
۟ۚ
تو ہم نے وحی کی موسیٰ ؑ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہوگیا
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26:64
وازلفنا ثم الاخرين ٦٤
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٤
وَاَزْلَفْنَا
ثَمَّ
الْاٰخَرِیْنَ
۟ۚ
اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی
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26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَسْرِ
بِعِبَادِیْۤ
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟
اور ہم نے وحی کردی موسیٰ ؑ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا
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