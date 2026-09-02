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23:75
۞ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ٧٥
۞ وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّۢ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٥
وَلَوْ
رَحِمْنٰهُمْ
وَكَشَفْنَا
مَا
بِهِمْ
مِّنْ
ضُرٍّ
لَّلَجُّوْا
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟
اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ رفع کردیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر
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23:76
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ٧٦
وَلَقَدْ أَخَذْنَـٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٦
وَلَقَدْ
اَخَذْنٰهُمْ
بِالْعَذَابِ
فَمَا
اسْتَكَانُوْا
لِرَبِّهِمْ
وَمَا
یَتَضَرَّعُوْنَ
۟
اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو (اس کے باوجود) نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے
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23:77
حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون ٧٧
حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًۭا ذَا عَذَابٍۢ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧
حَتّٰۤی
اِذَا
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
بَابًا
ذَا
عَذَابٍ
شَدِیْدٍ
اِذَا
هُمْ
فِیْهِ
مُبْلِسُوْنَ
۟۠
یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے
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23:78
وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافيدة قليلا ما تشكرون ٧٨
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَشْكُرُونَ ٧٨
وَهُوَ
الَّذِیْۤ
اَنْشَاَ
لَكُمُ
السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ
قَلِیْلًا
مَّا
تَشْكُرُوْنَ
۟
اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان آنکھیں اور عقل بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو
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23:79
وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ٧٩
وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٩
وَهُوَ
الَّذِیْ
ذَرَاَكُمْ
فِی
الْاَرْضِ
وَاِلَیْهِ
تُحْشَرُوْنَ
۟
اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب جمع کردیے جاؤ گے
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23:80
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون ٨٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٨٠
وَهُوَ
الَّذِیْ
یُحْیٖ
وَیُمِیْتُ
وَلَهُ
اخْتِلَافُ
الَّیْلِ
وَالنَّهَارِ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے
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23:81
بل قالوا مثل ما قال الاولون ٨١
بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ٨١
بَلْ
قَالُوْا
مِثْلَ
مَا
قَالَ
الْاَوَّلُوْنَ
۟
بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا
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23:82
قالوا ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ٨٢
قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٨٢
قَالُوْۤا
ءَاِذَا
مِتْنَا
وَكُنَّا
تُرَابًا
وَّعِظَامًا
ءَاِنَّا
لَمَبْعُوْثُوْنَ
۟
انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہوجائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا
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23:83
لقد وعدنا نحن واباونا هاذا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٨٣
لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَـٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨٣
لَقَدْ
وُعِدْنَا
نَحْنُ
وَاٰبَآؤُنَا
هٰذَا
مِنْ
قَبْلُ
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّاۤ
اَسَاطِیْرُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
اسی کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اَجداد کو بھی دی گئی تھی یہ کچھ بھی نہیں مگر قصے ہیں اگلے لوگوں کے
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23:84
قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ٨٤
قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٤
قُلْ
لِّمَنِ
الْاَرْضُ
وَمَنْ
فِیْهَاۤ
اِنْ
كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
آپ ﷺ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو اس میں ہیں سب کس کے ہیں ؟ اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ)
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23:85
سيقولون لله قل افلا تذكرون ٨٥
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥
سَیَقُوْلُوْنَ
لِلّٰهِ ؕ
قُلْ
اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ
۟
یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے ہیں ! آپ ﷺ کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے
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23:86
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ٨٦
قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٦
قُلْ
مَنْ
رَّبُّ
السَّمٰوٰتِ
السَّبْعِ
وَرَبُّ
الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ
۟
آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے
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23:87
سيقولون لله قل افلا تتقون ٨٧
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧
سَیَقُوْلُوْنَ
لِلّٰهِ ؕ
قُلْ
اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟
کہیں گے کہ (یہ سب کچھ بھی) اللہ ہی کا ہے ! آپ ﷺ کہیے تو کیا تم (اس اللہ سے) ڈرتے نہیں
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23:88
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ٨٨
قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨
قُلْ
مَنْ
بِیَدِهٖ
مَلَكُوْتُ
كُلِّ
شَیْءٍ
وَّهُوَ
یُجِیْرُ
وَلَا
یُجَارُ
عَلَیْهِ
اِنْ
كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیزکا ؟ اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی ؟ اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ)
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23:89
سيقولون لله قل فانى تسحرون ٨٩
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ٨٩
سَیَقُوْلُوْنَ
لِلّٰهِ ؕ
قُلْ
فَاَنّٰی
تُسْحَرُوْنَ
۟
یہ کہیں گے کہ (یہ شان تو) اللہ ہی کی ہے ! آپ ﷺ کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہوجاتا ہے
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23:75
۞ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ٧٥
۞ وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّۢ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٥
وَلَوْ
رَحِمْنٰهُمْ
وَكَشَفْنَا
مَا
بِهِمْ
مِّنْ
ضُرٍّ
لَّلَجُّوْا
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟
اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ رفع کردیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر
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