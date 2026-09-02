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23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦
هَیْهَاتَ
هَیْهَاتَ
لِمَا
تُوْعَدُوْنَ
۟
ناممکن ! بالکل ناممکن ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے
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23:37
ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ٣٧
إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧
اِنْ
هِیَ
اِلَّا
حَیَاتُنَا
الدُّنْیَا
نَمُوْتُ
وَنَحْیَا
وَمَا
نَحْنُ
بِمَبْعُوْثِیْنَ
۟
یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی (ہی اصل زندگی) ہے ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں اور ہم (دوبارہ) اٹھائے جانے والے نہیں ہیں
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23:38
ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمومنين ٣٨
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ٣٨
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
رَجُلُ
فْتَرٰی
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
وَّمَا
نَحْنُ
لَهٗ
بِمُؤْمِنِیْنَ
۟
یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں
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23:39
قال رب انصرني بما كذبون ٣٩
قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩
قَالَ
رَبِّ
انْصُرْنِیْ
بِمَا
كَذَّبُوْنِ
۟
اس (رسول (ؑ) نے کہا : پروردگار ! تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے
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23:40
قال عما قليل ليصبحن نادمين ٤٠
قَالَ عَمَّا قَلِيلٍۢ لَّيُصْبِحُنَّ نَـٰدِمِينَ ٤٠
قَالَ
عَمَّا
قَلِیْلٍ
لَّیُصْبِحُنَّ
نٰدِمِیْنَ
۟ۚ
اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لازماً ہوجائیں گے پچھتانے والے
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23:41
فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ٤١
فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَـٰهُمْ غُثَآءًۭ ۚ فَبُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤١
فَاَخَذَتْهُمُ
الصَّیْحَةُ
بِالْحَقِّ
فَجَعَلْنٰهُمْ
غُثَآءً ۚ
فَبُعْدًا
لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
اور ان کو آپکڑا ایک چنگھاڑنے حق کے ساتھ تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ تو پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر
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23:42
ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ٤٢
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ٤٢
ثُمَّ
اَنْشَاْنَا
مِنْ
بَعْدِهِمْ
قُرُوْنًا
اٰخَرِیْنَ
۟ؕ
پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کیں
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23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦
هَیْهَاتَ
هَیْهَاتَ
لِمَا
تُوْعَدُوْنَ
۟
ناممکن ! بالکل ناممکن ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے
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