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ترجمہ
16:111
۞ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ١١١
۞ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍۢ تُجَـٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١١
یَوْمَ
تَاْتِیْ
كُلُّ
نَفْسٍ
تُجَادِلُ
عَنْ
نَّفْسِهَا
وَتُوَفّٰی
كُلُّ
نَفْسٍ
مَّا
عَمِلَتْ
وَهُمْ
لَا
یُظْلَمُوْنَ
۟
جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے اور (بدلہ میں) پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا
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16:111
۞ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ١١١
۞ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍۢ تُجَـٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١١
یَوْمَ
تَاْتِیْ
كُلُّ
نَفْسٍ
تُجَادِلُ
عَنْ
نَّفْسِهَا
وَتُوَفّٰی
كُلُّ
نَفْسٍ
مَّا
عَمِلَتْ
وَهُمْ
لَا
یُظْلَمُوْنَ
۟
جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے اور (بدلہ میں) پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا
تفاسیر
اسباق
تدبرات