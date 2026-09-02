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15. الحجر
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15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
وَقُرْاٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟
الۗرٰ یہ (اللہ کی) کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
15. الحجر
الحجر
پتھر
سنیے
معلومات
ترجمہ
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
وَقُرْاٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟
الۗرٰ یہ (اللہ کی) کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات