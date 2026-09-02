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1. الفاتحة

الفاتحة

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1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

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اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
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