سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

۟ۙ

کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے ؟
تفاسیر
اسباق
تدبرات