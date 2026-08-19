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القصص 28:11 وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١

صفحہ 386 · پارہ 20

وَقَالَتْ
لِاُخْتِهٖ
قُصِّیْهِ ؗ
فَبَصُرَتْ
بِهٖ
عَنْ
جُنُبٍ
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
اور اس نے موسیٰ ؑ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا
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تفسیر ابنِ کثیر

جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ٭٭

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو صندوقچہ میں ڈال کر دریا میں بہادیا تو بہت پریشان ہوئیں اور سوائے اللہ کے سچے رسول اور اپنے لخت جگر موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہا۔ صبر وسکون جاتا رہا دل میں بجز موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے اور کوئی خیال ہی

جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ٭٭

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو صندوقچہ میں ڈال کر دریا میں بہادیا تو بہت پریشان ہوئیں اور سوائے اللہ کے سچے رسول

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