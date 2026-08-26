وَلَقَدْ
رَاوَدُوْهُ
عَنْ
ضَیْفِهٖ
فَطَمَسْنَاۤ
اَعْیُنَهُمْ
فَذُوْقُوْا
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
اور انہوں نے اس سے اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا تو مزا چکھو اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔
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تفسیر ابنِ کثیر
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ہم جنس پرستوں کی ہلاکت و بربادی ٭٭
…
لوطیوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کر کے کس مکروہ کام کو کیا جسے ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا یعنی اغلام بازی، اسی لیے ان کی ہلاکت کی صورت بھی ایسی ہی انوکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے
ہم جنس پرستوں کی ہلاکت و بربادی ٭٭
…
لوطیوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کر کے کس مکروہ کام کو کی