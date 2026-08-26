اِنَّاۤ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
فَكَانُوْا
كَهَشِیْمِ
الْمُحْتَظِرِ
۟
ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑھ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے
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تفسیر ابنِ کثیر
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فریب نظر کا شکار لوگ ٭٭
…
ثمودیوں نے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور تعجب کے طور پر محال سمجھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم، ہمیں میں سے ایک شخص کے تابعدار بن جائیں؟ آخر اس کی اتنی بڑی فضیلت کی کیا وجہ؟ پھر اس سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ہم نہیں مان سکتے کہ ہم سب میں سے صرف اسی ایک
فریب نظر کا شکار لوگ ٭٭
…
ثمودیوں نے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور تعجب کے طور پر محال سمجھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم، ہمیں