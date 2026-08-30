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المرسلات 77:45 ويل يوميذ للمكذبين ٤٥

صفحہ 585 · پارہ 29

وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
(ہلاکت اور) بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
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تفسیر ابنِ کثیر

دنیا اور آخرت کے فائدوں کا موازنہ ٭٭

اوپر چونکہ بدکاروں کی سزاؤں کا بیان ہوا تھا یہاں نیک کاروں کی جزا کا بیان ہو رہا ہے کہ ” جو لوگ متقی پرہیزگار تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، فرائض اور واجبات کے پابند تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے حرام کاریوں سے بچتے تھے وہ قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے، جہاں قسم قسم کی

دنیا اور آخرت کے فائدوں کا موازنہ ٭٭

اوپر چونکہ بدکاروں کی سزاؤں کا بیان ہوا تھا یہاں نیک کاروں کی جزا کا بیان ہو رہا ہے کہ ” جو لوگ متقی پرہیزگار تھے،

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