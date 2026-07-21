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76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

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(اے نبی ﷺ ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔
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