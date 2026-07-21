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76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ ۚ
لَا
یَرَوْنَ
فِیْهَا
شَمْسًا
وَّلَا
زَمْهَرِیْرًا
۟ۚ
وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر۔ نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی۔
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76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ ۚ
لَا
یَرَوْنَ
فِیْهَا
شَمْسًا
وَّلَا
زَمْهَرِیْرًا
۟ۚ
وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر۔ نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات