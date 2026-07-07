سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ترجمہ
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلّٰی
بِرُكْنِهٖ
وَقَالَ
سٰحِرٌ
اَوْ
مَجْنُوْنٌ
۟
تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلّٰی
بِرُكْنِهٖ
وَقَالَ
سٰحِرٌ
اَوْ
مَجْنُوْنٌ
۟
تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات