وَاَصْبَحَ
الَّذِیْنَ
تَمَنَّوْا
مَكَانَهٗ
بِالْاَمْسِ
یَقُوْلُوْنَ
وَیْكَاَنَّ
اللّٰهَ
یَبْسُطُ
الرِّزْقَ
لِمَنْ
یَّشَآءُ
مِنْ
عِبَادِهٖ
وَیَقْدِرُ ۚ
لَوْلَاۤ
اَنْ
مَّنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْنَا
لَخَسَفَ
بِنَا ؕ
وَیْكَاَنَّهٗ
لَا
یُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ
۟۠
Еще вчера они думали только о мирских благах и хотели оказаться на месте Каруна, но ужасный конец надменного нечестивца вселил в их сердца страх перед наказанием и заставил их призадуматься. И тогда они поняли, что одни люди получают несметные богатства, а другим приходится довольствоваться самым малым, однако мирское благосостояние не может принести человеку счастье и великий удел. Израильтяне сказали: «Господь смилостивился над нами, и погибель Каруна стала для нас поучительным примером. Прежде мы завидовали ему, но теперь мы раскаиваемся в этом. Мы отрекаемся от своих прежних воззрений и признаем, что неверующие не преуспеют ни при жизни на земле, ни после смерти».