وَاَمَّا
الَّذِیْنَ
سُعِدُوْا
فَفِی
الْجَنَّةِ
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا
مَا
دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ
اِلَّا
مَا
شَآءَ
رَبُّكَ ؕ
عَطَآءً
غَیْرَ
مَجْذُوْذٍ
۟
Праведники, которые обретут счастье и добьются успеха, попадут в Райские сады, в которых они пребудут во веки веков. Это будет неиссякаемое вознаграждение, потому что щедроты и удовольствия, которыми Аллах одарит праведников, будут вечными и бесконечными. Они никогда не закончатся и не иссякнут. Мы же просим Великодушного Аллаха смилостивиться над нами и сделать нас одними из этих праведников.