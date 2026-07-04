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20:78
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٧٨
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨

٧٨

Firavun, ordusuyla onları takip etti, deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!
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