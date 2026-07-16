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20:65
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ٦٥
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥

٦٥

"Ey Musa! Marifetini ya sen ortaya koy, ya da önce biz koyalım" dediler.
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