Taha 20:115 ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
Sayfa 320 · Cüz 16
وَلَقَدۡ
عَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
ءَادَمَ
مِن
قَبۡلُ
فَنَسِيَ
وَلَمۡ
نَجِدۡ
لَهُۥ
عَزۡمٗا
١١٥
And olsun ki daha önce "Adem'e secde edin" demiştik; İblis'ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti.
Tefsir okuyun.
Ibn Kathir (Abridged)
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