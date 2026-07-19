Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧

٤٧

Doğrusu onlar katımızda seçkin, iyi kimselerdendirler.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar