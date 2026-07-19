Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥

٤٥

Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar