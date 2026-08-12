Yusuf 12:27 وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
[27] และหากว่าเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลัง นางก็กล่าวเท็จ และเขาอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง
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Ibn Kathir (Abridged)
ตัฟซีร์เพิ่มเติม
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