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29. Al-'Ankabut

العنكبوت

ข้อมูล
ในพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีและทรงเมตตาที่สุด
29:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

[1] อะลิฟ ลาม มีม
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