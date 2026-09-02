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26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١

١٨١

[181] จงตวงให้ครบเต็มและอย่าเป็นผู้ที่ขาดพร่อง
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