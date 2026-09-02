ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
18:75
۞ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٧٥
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٥

٧٥

[75] เขากล่าวว่า ฉันมิได้บอกหรือว่า แท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมกับฉันได้
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน