ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา

1. Al-Fatihah

الفاتحة

ข้อมูล
1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

[1] ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน