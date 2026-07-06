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การแปล
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَإِنَّكُمۡ
وَمَا
تَعۡبُدُونَ
١٦١
[161] แน่นอน พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชานั้น
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَإِنَّكُمۡ
وَمَا
تَعۡبُدُونَ
١٦١
[161] แน่นอน พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชานั้น
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน