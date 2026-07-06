ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

١٥٦

[156] หรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานอันชัดแจ้ง?
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน