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การแปล
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
[156] หรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานอันชัดแจ้ง?
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
[156] หรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานอันชัดแจ้ง?
ตัฟซีร
บทเรียน
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