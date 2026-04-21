ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
68:24
ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ٢٤
أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌۭ ٢٤

٢٤

[24] ว่า วันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่ง เข้าไปหาพวกท่านในสวนนั้น
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
Notes placeholders