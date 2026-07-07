ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥

١٥

[15] และส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรก
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน