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76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
[18] ในสวนสวรรค์มีตาน้ำพุที่มีชื่อว่าซัลสะบีล
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
[18] ในสวนสวรรค์มีตาน้ำพุที่มีชื่อว่าซัลสะบีล
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน