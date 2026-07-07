ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١

٤١

[41] และในเรื่องของอ๊าด เมื่อเราได้ส่งลมพายุที่ทำลายล้างมายังพวกเขา
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน