Ingia
Ingia
Chagua Lugha
38:40
وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٤٠
وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٠

٤٠

Tafsir
Mafunzo
Tafakari