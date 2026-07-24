Ingia
Ingia
Chagua Lugha
27:6
وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم ٦
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٦

٦

Tafsir
Mafunzo
Tafakari