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3

Праведники, которые обретут счастье и добьются успеха, попадут в Райские сады, в которых они пребудут во веки веков. Это будет неиссякаемое вознаграждение, потому что щедроты и удовольствия, которыми Аллах одарит праведников, будут вечными и бесконечными. Они никогда не закончатся и не иссякнут. Мы же просим Великодушного Аллаха смилостивиться над нами и сделать нас одними из этих праведников.