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Lista e Sureve
Surja
Xhuz
Urdhri i Zbulesës
Ndaj sipas:
Në ngjitje
1
Al-Fatihah
الفاتحة
7 Ajetet
2
Al-Baqarah
البقرة
286 Ajetet
3
Ali 'Imran
آل عمران
200 Ajetet
4
An-Nisa
النساء
176 Ajetet
5
Al-Ma'idah
المائدة
120 Ajetet
6
Al-An'am
الأنعام
165 Ajetet
7
Al-A'raf
الأعراف
206 Ajetet
8
Al-Anfal
الأنفال
75 Ajetet
9
At-Tawbah
التوبة
129 Ajetet
10
Yunus
يونس
109 Ajetet
11
Hud
هود
123 Ajetet
12
Yusuf
يوسف
111 Ajetet
13
Ar-Ra'd
الرعد
43 Ajetet
14
Ibrahim
ابراهيم
52 Ajetet
15
Al-Hijr
الحجر
99 Ajetet
16
An-Nahl
النحل
128 Ajetet
17
Al-Isra
الإسراء
111 Ajetet
18
Al-Kahf
الكهف
110 Ajetet
19
Maryam
مريم
98 Ajetet
20
Taha
طه
135 Ajetet
21
Al-Anbiya
الأنبياء
112 Ajetet
22
Al-Hajj
الحج
78 Ajetet
23
Al-Mu'minun
المؤمنون
118 Ajetet
24
An-Nur
النور
64 Ajetet
25
Al-Furqan
الفرقان
77 Ajetet
26
Ash-Shu'ara
الشعراء
227 Ajetet
27
An-Naml
النمل
93 Ajetet
28
Al-Qasas
القصص
88 Ajetet
29
Al-'Ankabut
العنكبوت
69 Ajetet
30
Ar-Rum
الروم
60 Ajetet
31
Luqman
لقمان
34 Ajetet
32
As-Sajdah
السجدة
30 Ajetet
33
Al-Ahzab
الأحزاب
73 Ajetet
34
Saba
سبإ
54 Ajetet
35
Fatir
فاطر
45 Ajetet
36
Ya-Sin
يس
83 Ajetet
37
As-Saffat
الصافات
182 Ajetet
38
Sad
ص
88 Ajetet
39
Az-Zumar
الزمر
75 Ajetet
40
Ghafir
غافر
85 Ajetet
41
Fussilat
فصلت
54 Ajetet
42
Ash-Shuraa
الشورى
53 Ajetet
43
Az-Zukhruf
الزخرف
89 Ajetet
44
Ad-Dukhan
الدخان
59 Ajetet
45
Al-Jathiyah
الجاثية
37 Ajetet
46
Al-Ahqaf
الأحقاف
35 Ajetet
47
Muhammad
محمد
38 Ajetet
48
Al-Fath
الفتح
29 Ajetet
49
Al-Hujurat
الحجرات
18 Ajetet
50
Qaf
ق
45 Ajetet
51
Adh-Dhariyat
الذاريات
60 Ajetet
52
At-Tur
الطور
49 Ajetet
53
An-Najm
النجم
62 Ajetet
54
Al-Qamar
القمر
55 Ajetet
55
Ar-Rahman
الرحمن
78 Ajetet
56
Al-Waqi'ah
الواقعة
96 Ajetet
57
Al-Hadid
الحديد
29 Ajetet
58
Al-Mujadila
المجادلة
22 Ajetet
59
Al-Hashr
الحشر
24 Ajetet
60
Al-Mumtahanah
الممتحنة
13 Ajetet
61
As-Saf
الصف
14 Ajetet
62
Al-Jumu'ah
الجمعة
11 Ajetet
63
Al-Munafiqun
المنافقون
11 Ajetet
64
At-Taghabun
التغابن
18 Ajetet
65
At-Talaq
الطلاق
12 Ajetet
66
At-Tahrim
التحريم
12 Ajetet
67
Al-Mulk
الملك
30 Ajetet
68
Al-Qalam
القلم
52 Ajetet
69
Al-Haqqah
الحاقة
52 Ajetet
70
Al-Ma'arij
المعارج
44 Ajetet
71
Nuh
نوح
28 Ajetet
72
Al-Jinn
الجن
28 Ajetet
73
Al-Muzzammil
المزمل
20 Ajetet
74
Al-Muddaththir
المدثر
56 Ajetet
75
Al-Qiyamah
القيامة
40 Ajetet
76
Al-Insan
الانسان
31 Ajetet
77
Al-Mursalat
المرسلات
50 Ajetet
78
An-Naba
النبإ
40 Ajetet
79
An-Nazi'at
النازعات
46 Ajetet
80
'Abasa
عبس
42 Ajetet
81
At-Takwir
التكوير
29 Ajetet
82
Al-Infitar
الإنفطار
19 Ajetet
83
Al-Mutaffifin
المطففين
36 Ajetet
84
Al-Inshiqaq
الإنشقاق
25 Ajetet
85
Al-Buruj
البروج
22 Ajetet
86
At-Tariq
الطارق
17 Ajetet
87
Al-A'la
الأعلى
19 Ajetet
88
Al-Ghashiyah
الغاشية
26 Ajetet
89
Al-Fajr
الفجر
30 Ajetet
90
Al-Balad
البلد
20 Ajetet
91
Ash-Shams
الشمس
15 Ajetet
92
Al-Layl
الليل
21 Ajetet
93
Ad-Duhaa
الضحى
11 Ajetet
94
Ash-Sharh
الشرح
8 Ajetet
95
At-Tin
التين
8 Ajetet
96
Al-'Alaq
العلق
19 Ajetet
97
Al-Qadr
القدر
5 Ajetet
98
Al-Bayyinah
البينة
8 Ajetet
99
Az-Zalzalah
الزلزلة
8 Ajetet
100
Al-'Adiyat
العاديات
11 Ajetet
101
Al-Qari'ah
القارعة
11 Ajetet
102
At-Takathur
التكاثر
8 Ajetet
103
Al-'Asr
العصر
3 Ajetet
104
Al-Humazah
الهمزة
9 Ajetet
105
Al-Fil
الفيل
5 Ajetet
106
Quraysh
قريش
4 Ajetet
107
Al-Ma'un
الماعون
7 Ajetet
108
Al-Kawthar
الكوثر
3 Ajetet
109
Al-Kafirun
الكافرون
6 Ajetet
110
An-Nasr
النصر
3 Ajetet
111
Al-Masad
المسد
5 Ajetet
112
Al-Ikhlas
الإخلاص
4 Ajetet
113
Al-Falaq
الفلق
5 Ajetet
114
An-Nas
الناس
6 Ajetet