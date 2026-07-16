Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١

٣١

Tefsiret
Mësimet
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