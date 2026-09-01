Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢

٢٢

Tefsiret
Mësimet
Reflektime