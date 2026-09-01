Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢

٢٢

Tefsiret
Mësimet
Reflektime