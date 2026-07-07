Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
72:8
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨

٨

Tefsiret
Mësimet
Reflektime