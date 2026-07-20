Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
76:9
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩

٩

Tefsiret
Mësimet
Reflektime