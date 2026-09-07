Taha 20:98 انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
Страница 318 · Джуз 16
إِنَّمَآ
إِلَٰهُكُمُ
ٱللَّهُ
ٱلَّذِي
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۚ
وَسِعَ
كُلَّ
شَيۡءٍ
عِلۡمٗا
٩٨
Вашим Богом является Аллах, кроме Которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь».
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Russian Tafseer Al Saddi
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