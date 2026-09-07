Taha 20:97 قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
Страница 318 · Джуз 16
قَالَ
فَٱذۡهَبۡ
فَإِنَّ
لَكَ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
أَن
تَقُولَ
لَا
مِسَاسَۖ
وَإِنَّ
لَكَ
مَوۡعِدٗا
لَّن
تُخۡلَفَهُۥۖ
وَٱنظُرۡ
إِلَىٰٓ
إِلَٰهِكَ
ٱلَّذِي
ظَلۡتَ
عَلَيۡهِ
عَاكِفٗاۖ
لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ثُمَّ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
فِي
ٱلۡيَمِّ
نَسۡفًا
٩٧
Муса (Моисей) сказал: «Ступай! В этой жизни тебе придется говорить: «Я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня!». А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего бога, которому ты предавался. Мы сожжем его и развеем его по морю.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
В этой жизни тебя постигнет наказание, по причине которого люди будут избегать тебя и не станут прикасаться к тебе. Если же кто-нибудь захочет приблизиться к тебе, ты закричишь: «Не касайтесь меня! Не приближайтесь ко мне!» Это будет наказанием за то, что ты прикоснулся к тому, чего не касался никто…
В этой жизни тебя постигнет наказание, по причине которого люди будут избегать тебя и не станут прикасаться к тебе. Если же кто-нибудь захочет приблиз…