Taha 20:93 الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
Страница 318 · Джуз 16
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
последовать за мной? Неужели ты ослушался меня?».
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Russian Tafseer Al Saddi
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