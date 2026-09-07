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Тафсир: Taha 20:98
Taha
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
إِنَّمَآ
ﳏ
إِلَٰهُكُمُ
ﳐ
ٱللَّهُ
ﳑ
ٱلَّذِي
ﳒ
لَآ
ﳓ
إِلَٰهَ
ﳔ
إِلَّا
ﳕ
هُوَۚ
ﳖﳗ
وَسِعَ
ﳘ
كُلَّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عِلۡمٗا
ﳛ
٩٨
ﳜ
Вашим Богом является Аллах, кроме Которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь».
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Al-Sa'di
Никто иной не заслуживает поклонения, обожествления и любви. На Него одного люди должны надеяться, Его одного они должны бояться, и к Нему одному они должны обращать свои молитвы, потому что только Он лишен любых недостатков и пороков. Он обладает прекрасными именами, величественными качествами и всеобъемлющим знанием. Он один одаряет Своих рабов щедрыми дарами и оберегает их от зла. И поэтому только Он является истинным Богом, который заслуживает поклонения и обожествления.