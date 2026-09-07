Taha 20:103 يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
Страница 319 · Джуз 16
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
Они будут переговариваться шепотом: «Вы пробыли там (в мирской жизни) всего десять дней!».
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Russian Tafseer Al Saddi
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