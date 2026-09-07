Taha 20:101 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
Страница 319 · Джуз 16
خَٰلِدِينَ
فِيهِۖ
وَسَآءَ
لَهُمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
حِمۡلٗا
١٠١
Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в День воскресения!
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Russian Tafseer Al Saddi
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