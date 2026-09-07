Taha 20:102 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
Страница 319 · Джуз 16
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
وَنَحۡشُرُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
يَوۡمَئِذٖ
زُرۡقٗا
١٠٢
В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими (синеглазыми).
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Russian Tafseer Al Saddi
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