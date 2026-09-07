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Taha 20:102 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢

Страница 319 · Джуз 16

يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
وَنَحۡشُرُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
يَوۡمَئِذٖ
زُرۡقٗا
١٠٢
В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими (синеглазыми).
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Russian Tafseer Al Saddi

Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает…
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, то…
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